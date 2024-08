Parigi 2024, Matteo Bassetti su Tamberi: "Perché con una colica ha la mascherina?"

05 agosto 2024 a

a

a

Le condizioni di Gianmarco Tamberi preoccupano. L'atleta azzurra ha la febbre, oltre a un probabile calcolo renale. La foto postata sul suo profilo social aveva fatto presagire ai tifosi italiani che Gimbo non fosse in grado di disputare una gara di salto in alto. Ma l'azzurro aveva promesso ai suoi fan che avrebbe fatto tutto il possibile per volare ai Giochi olimpici di Parigi 2024. E così è stato.

L'infettivologo Matteo Bassetti ha voluto inviargli la sua solidarietà per il problema sanitario che lo sta debilitando. "I migliori auguri di pronta guarigione dalla probabile colica renale a Gianmarco Tamberii", ha scritto sul suo profilo Instagram, allegando anche una foto del campione sul lettino di ospedale. Ma al prof non è sfuggito un dettaglio curioso della sua convalescenza. "Una sola domanda: ma perché un atleta con una colica renale deve mettersi la mascherina come avesse il Covid o altra infezione respiratoria? Chi è che l’ha deciso?". Il direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova si è posto questa domanda dopo aver visto la foto postata dal campione di salto in alto, che lo ritrae in ospedale con bocca e naso coperti da una mascherina chirurgica.

Da tempo il medico sta conducendo una battaglia scientifico sull'uso delle mascherine a quattro anni di distanza dall'inizio della pandemia da Covid-19. E anche in questo caso ci ha tenuto a precisare l'unicum del nostro Paese in questa specifica misura sanitaria. "Siamo rimasti l’ultimo Paese al mondo che obbliga la gente a mettere le mascherine", ha chiosato Bassetti sul suo profilo Instagram.