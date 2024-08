Juventus, Federico Chiesa sul mercato: ma il calciatore manda messaggi social ai bianconeri

08 agosto 2024 a

Federico Chiesa è fuori dal progetto della nuova Juventus del Tecnico Thiago Motta. L'allenatore italo-brasiliano, dopo l'amichevole contro il Brest, aveva detto chiaramente che il talento azzurro - e tutti gli altri giocatori non convocati per quel match - sono sul mercato. Con i soldi delle loro cessioni, la Vecchia Signora intende finanziare i prossimi colpi in entrata. Uno su tutti: il centrocampista olandese in forza all'Atalanta Teon Koopmeiners.

Chiesa però non sembra avere tutto questo mercato. In Italia, Inter, Roma e Napoli sembrano essere uscite dalla corsa. All'estero forse può arrivare qualche proposta dalla Premier League. Complice qualche brutto infortunio, l'esterno offensivo bianconero non ha mai reso sul campo quanto la società bianconero avrebbe invece sperato. Anche all'Europeo non ha brillato. Germania 2024 doveva essere una vetrina importante per lui, soprattutto in ottica mercato. Ma sia l'attaccante juventino sia il resto della compagine azzurra sono andati ben al di sotto delle aspettative. E ora l'ex Fiorentina si trova con le spalle al muro.

"Non fanno più parte del progetto": terremoto Juve, l'attacco duro di Thiago Motta

Nonostante la decisa presa di posizione di società e allenatore, non sembra che il calciatore abbia così tanta voglia di cambiare aria. Forse perché ancora molto legato all'ambiente e ai tifosi. Federico Chiesa ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in maglia bianconera. Come descrizione, nessun messaggio. Solo due emoji: due pallini, uno bianco e uno nero. Un chiaro messaggio alla Juventus.