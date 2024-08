Serginho, lutto straziante: morto il figlio Diego a 20 anni

08 agosto 2024 a

Un lutto straziante. Serginho, ex ala del Milan, in queste ore piange la morte improvvisa del figlio Diego di appena 20 anni. Sui social sono già iniziati i messaggi di vicinanza da parte del popolo rossonero e da tutti quei tifosi che si sentono vicini all'ex giocatore del Milan. Anche lo stesso club di Via Aldo Rossi ha dedicato un pensiero nei confronti del brasiliano. "Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori", si legge in un post pubblicato su X del Milan.

Cordoglio e un abbraccio carico di affetto è arrivato anche dall'Inter che si è unita al al fiume di messaggi recapitati a Serginho: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio alla famiglia Serginho per la prematura scomparsa del figlio Diego". Serginho ha speso la sua vita da giocatore tra Brasile e Italia. Ha iniziato con Itaperuna, Bahia, Flamengo e Cruzeiro. Poi, dopo l’esperienza al San Paolo, ha vinto di fatto scudetti e Coppe dei Campioni con il Milan dal 1999 al 2008. Ecco il suo palmares: uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, 2 Champions League (2003 e 2007), 2 Supercoppe europee e un Mondiale per club nel 2007.