Parigi 2024, Taddeucci bronzo nei 10km nuoto. Tutte le gare degli azzurri

Tredicesima giornata dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Manca solo un giorno alla fine delle gare. Al momento l'Italia conta su 9 medaglie d'oro, 10 d'argento e 9 di bronzo, per un totale di 28 riconoscimenti. Tra gli appuntamenti di oggi, giovedì 8 agosto, ci sono il nuoto in acque libere - che ha regalato la prima medaglia di giornata con il bronzo di Taddeucci -; l'atletica; la vela con la finale di Tita e Banti, slittata a oggi per via della mancanza di vento di ieri. Ecco tutti gli appuntamenti azzurri della giornata.

10KM NUOTO DONNE: TADDEUCCI BRONZO

La corrente infernale della Senna porta un bronzo insperato all'azzurra Ginevra Taddeucci. Sei minuti per percorrere il lato a favore di corrente, almeno 15 per nuotare quello di ritorno controcorrente. In quest'ultimo caso è stato necessario cercare il riparo delle chiatte e poi stare nella scia di nuotatrici all’ombra degli argini, una dietro l’altra.

"E' incredibile - ha commentato l'atleta -. Non ci credevo neanche quando ho toccato il traguardo. Ho pensato che magari prima erano arrivate anche altre oltre a Sharon e Maesha (oro e argento, ndr)". Commuovendosi, ha aggiunto: "E pensare che fino a un mese fa ero fuori. È stata dura prendersi il pass per la qualificazione e adesso è arrivato questo grande risultato. Non pensavo proprio di prendere una medaglia, è bellissimo". Sulle condizioni in cui ha gareggiato, infine, ha raccontato: "In alcuni momenti della gara la corrente della Senna era terribile, ti risucchiava. Era cotta, ma mi sono detta di resistere e stare con le prime. Ho trovato le forze per riuscirci ed è andata bene. Devo ringraziare tutti, la mia famiglia, il mio allenatore e tutto lo staff, poi il mio fidanzato al quale dedico questa medaglia. Mi è stato molto vicino in questi mesi difficili in cui inseguivo l'Olimpiade".