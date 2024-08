Alexander Bublik: lancia la racchetta e il punto è valido, tutti in piedi

09 agosto 2024 a

a

a

Parte bene. Sinner ha superato ha superato all'esordio il croato Borna Coric col punteggio di 6-2 6-4 in un'ora e 36 minuti di gioconel "National Bank Open", sesto Atp Masters 1000 stagionale (con montepremi complessivo pari a 6.795.555 dollari), che si disputa sul cemento dell’IGA Stadium di Montreal. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha usufruito di un bye al primo turno e attendeva nei sedicesimi di finale il vincente del match fra il croato, proveniente dalle qualificazioni, e lo spagnolo Pedro Martinez, piegato da Coric per 6-4 6-4. Intanto l’altoatesino è approdato ai quarti di finale del torneo di doppio.

Al secondo turno Sinner, in coppia col britannico Jack Draper, ha sconfitto il duo composto da Ben Shelton e Alexander Bublik con lo score di 7-6 (2) 6-1. Tornando al singolare avanzano lo statunitense Taylor Fritz, nona forza del seeding, che al debutto ha piegato l’argentino Mariano Navone per 6-4 6-1, e l’australiano Thanasi Kokkinakis, proveniente dalle qualificazioni, che ha battuto il francese Gael Monfils con un duplice 6-3. Ma a tenere banco in queste ore è il colpo magistrale di Bublik nell'incontro con Shelton. Sul match point a suo favore, l'americano ha piazzato una palla corta. Il kazako ha capito che non ci sarebbe mai arrivato e allora ha lanciato la racchetta, che ha colpito la pallina, mandandola incredibilmente dall'altra parte della rete. Il punto non è stato ritenuto valido dall'arbitro.