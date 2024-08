Jannik Sinner, la balla che lo agita: la foto di Anna che fa il giro del web

11 agosto 2024 a

Aria di crisi tra Jannik Sinner e la sua fidanzata Anna Kalinskaya? Alcuni indizi delle ultime ore porterebbero in questa direzione. Infatti Anna, secondo uno screen che circola sul web, avrebbe smesso (inspiegabilmente) di seguire Jannik sui social.

Una scelta piuttosto curiosa. Dietro questa mossa però potrebbe esserci altro. Infatti dopo la rinuncia da parte di Jannik, numero uno al mondo nella classifica ATP, anna Kalinskaya è stata pesantemente insultata dai tifosi di Sinner.

A quanto pare in tanti, soprattutto leoni da tastiera, avrebbero trovato nella fidanzata di Jannik la causa delle prestazioni deludenti degli ultimi tempi. Ma anche il profilo di Sinner è stato preso di mira dopo il forfait alle Olimpiadi: "Lei non è ammessa, quindi non ti ha lasciato andare a Parigi?". Ma bisogna mettere però le cose in chiaro. Infatti, a quanto pare, lo screen potrebbe essere fake. Una balla. Prima dell'ultimo incontro di Sinner, infatti, i due si seguono regolarmente sui social. Da qui un dubbio: qualcuno vuole seminare veleno tra i due oppure si è trattato di un momentaneo problema tecnico? Intanto Sinner è stato eliminato da Montreal. L'unica vera notizia che conta.