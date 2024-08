Milan, la Juve vuole Kalulu: ecco la trattativa

Pasquale Guarro 13 agosto 2024 a

Nella tarda mattinata di ieri, Gerry Cardinale è rientrato in Italia dopo una ventina di giorni dalla sua ultima visita al quartier generale rossonero. Il patron è sbarcato a Milano insieme a John Thornton, Chairman di RedBird, il quale ha espresso il desiderio di partecipare al trofeo Berlusconi al fine di onorare l’amicizia e i trascorsi tra lui e l’ex presidente. Dopo il pranzo a Milanello con Fonseca, Ibrahimovic e la rosa al completo, sono iniziate le solite riunioni di aggiornamento, tra i tanti punti toccati, ovviamente, anche quello relativo al mercato. Il club rossonero ha accolto l’ultimo arrivo, Emerson Royal (25): il brasiliano si aggiunge alla campagna di rafforzamento che finora ha portato in dote Pavlovic (23) e Morata (31). C’è però un altro obiettivo dichiarato da parte del Milan ed è Youssouf Fofana (25), centrocampista del Monaco su cui i rossoneri stanno lavorando con tatto e pazienza. La richiesta dei francesi ai primi approcci è stata altissima: 35 milioni, nonostante il contratto di Fofana sia in scadenza nel 2025.



ABBASSARE IL PREZZO

I rossoneri, forti dell’accordo con il calciatore, hanno temporeggiato e alla fine potrebbero spuntarla, riuscendo ad abbassare il prezzo. L’altra novità riguarda invece le uscite e in particolare Pierre Kalulu (24): sul calciatore francese c’è il forte interesse della Juventus, i bianconeri sono pronti ad avanzare con una proposta di prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Diritto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Il Milan è pronto a lasciar partire Kalulu, ma solo a fronte di un obbligo di riscatto certo da parte dei bianconeri. I due club ne stanno parlando.



Per la Juve Kalulu sarebbe un ripiego, un profilo più abbordabile dopo aver cercato Calafiori (22) e Todibo (24). Forse Giuntoli prevedeva che a questo punto del mercato potesse avere maggiori risorse da investire, magari provenienti da qualche cessione non ancora andata a segno. E in più il dirigente bianconero ha dovuto confrontarsi con le resistenze dell’Atalanta, che per cedere Koopmeiners (26) non è in nessun modo intenzionata a scendere sotto il muro dei 55 milioni.



Tutte dinamiche che potrebbero avere inciso nell’individuazione di Kalulu come nuova idea di profilo da consegnare nelle mani di Thiago Motta. Intanto la Juve sta muovendo passi sempre più concreti verso Nico Gonzalez (26), trattativa da 30 milioni di euro con la Fiorentina, che a sua volta sta portando avanti i dialoghi con il Genoa per Gudmundsson (27). Per quanto riguarda Koopmeiners, invece, sembra che ormai la distanza tra Juventus e Atalanta sia minima: i bianconeri sono finora arrivati a offrire 50 milioni più bonus mentre i bergamaschi puntano ad aumentare la base fissa di altri 5 milioni. Difficile che una trattativa di questo tipo possa incagliarsi di fronte a certe distanze, che sembrano comunque minime rispetto a quello che è l’investimento totale. Attenzione, infine, al futuro di Paulo Dybala (30): secondo alcune indiscrezioni, l’argentino sarebbe molto allettato da una ricca offerta proveniente dal mondo arabo, si parla di un ingaggio da circa 20 milioni a stagione. Di fronte alla possibilità di perderlo, De Rossi non è apparso spaventato: «Quando mi è stato chiesto se c’era qualcuno da tenere legato qui mani e piedi ho risposto di no». Il discorso non vale solo per Dybala, ma anche.