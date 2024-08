Lamine Yamal, il padre accoltellato in un parcheggio: è in condizioni critiche

15 agosto 2024 a

Il padre di Lamine Yamal, giovane talento del Barcellona e della nazionale spagnola, è stato accoltellato ed è ora ricoverato in condizioni critiche. A riportare la notizia è il giornale spagnolo La Vanguardia, che riferisce come Mounir Nasraoui sia stato colpito da diverse coltellate in un parcheggio a Mataro. L'incidente sarebbe avvenuto dopo una discussione con alcuni uomini mentre Nasraoui stava portando a spasso il cane; gli stessi aggressori sarebbero poi tornati per continuare l'attacco. Secondo il quotidiano, alcune persone sono già state arrestate in relazione all'aggressione, avvenuta nel quartiere Rocafonda di Mataro, a circa 30 chilometri a nord di Barcellona. Si tratta della zona in cui Yamal è cresciuto e dove risiedono ancora suo padre e sua nonna. Fortunatamente, nonostante la gravità delle ferite, Nasraoui non sarebbe in pericolo di vita.