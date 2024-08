Imane Khelif al centro estetico: la trasformazione della pugile

16 agosto 2024 a

Dalla ring al salone di bellezza. Dopo le roventi polemiche olimpiche, la pugile algerina Imane Khelif - medaglia d'oro a Parigi 2024 - ha condiviso sul suo profilo Instagram un video che documenta la sua "trasformazione", un video realizzato in un noto centro estetico di Algeri.

Nelle immagini Khelif passa dall'indossare i guantoni da boxe al mostrarsi raggiante in un abito floreale, con orecchini e al collo la medaglia d'oro vinta ai Giochi olimpici di Parigi, che non sfila mai.

A corredo delle immagini, il proprietario del salone ha scritto un commento toccante: "Per guadagnarsi la sua medaglia, Imane non ha potuto permettersi di perdere tempo nei saloni di bellezza o a fare shopping. Non ha mai sentito la necessità di adeguarsi agli standard imposti per affermare la sua identità - si legge nel post -. Per me, Imane è una vera icona, una delle mie preferite di sempre".

E ancora: "Dai tempi di Hassiba Boulmerka, emblema della mia generazione, nessun'altra atleta, con il suo carisma da amazzone delle Auras, ha scatenato tante discussioni quanto lei. Imane non ha cercato di modificare il proprio aspetto per conformarsi alle aspettative del mondo. Il suo messaggio è chiaro: l’apparenza non definisce chi siamo. Sa essere femminile ed elegante quando lo desidera, ma sul ring non ha bisogno di orpelli o tacchi alti. Le servono solo strategia, forza e pugni, che sono l’essenza della sua personalità", conclude.