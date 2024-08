Palio di Siena, un anno maledetto: tufo, lotta contro il tempo. E il cielo...

17 agosto 2024 a

Si scrivono pagine di storia al contrario al Palio di Siena. Clamoroso ma vero, dopo i due rinvii del Palio del 2 luglio, la medesima sorte è toccata al Palio dell'Assunta, che si sarebbe dovuto disputare ieri, venerdì 16 agosto. Niente da fare, rinviato sempre per pioggia.

Lo stop è stato ufficializzato poco dopo che era partito il corteo storico: alle 17.30 la pioggia ha costretto a fermare tutto, poco dopo la decisione forzata di rimandare la carriera. Il punto è che con così tanta acqua il tufo di Piazza del Campo era inagibile per una corsa di cavalli.

La decisione dello stop è arrivata dall'amministrazione comunale: dopo aver sentito i Deputati della Festa e dopo una riunione con i Capitani delle Contrade, ecco che è stata presa l'unica decisione possibile: è stata esposta la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico. E la bandiera verde significa, semplicemente, Paolio rinviato, il tutto a causa delle condizioni meteo.

Ma non è finita. Nella giornata di oggi, sabato 18 agosto, gli operai del Comune di Siena sono al lavoro fin dalle prime ore del mattino per sistemare il tufo dell'anello di piazza del Campo per permettere il regolare svolgimento del Palio rinviato alla vigilia. La corsa è prevista alle 19. Al momento su Siena c'è sereno e splende il sole. Contradaioli e turisti guardano il cielo nella speranza che il meteo sia clemente. Le previsioni, però, annunciano possibili rovesci nel pomeriggio. Ammesso e non concesso che il tufo venga sistemato per tempo...