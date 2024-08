Bagnaia, sei un fenomeno! Austria, vince anche la gara e torna primo nel mondiale

18 agosto 2024 a

a

a

Un Pecco Bagnaia da urlo, semplicemente fenomenale: in sella alla sua Ducati ha vinto il Gp d'Austria, undicesima gara del mondiale MotoGp, tornando in testa alla classifica iridata davanti a Jorge Martin (Ducati Pramac), oggi secondo al traguardo. Sul podio è salito anche Enea Bastianini, con l'altra Ducati ufficiale.

Bagnaia, che ieri - sabato 17 agosto - aveva vinto la gara sprint, ora ha un vantaggio di cinque punti su Martin. Il quarto posto nella prova di oggi è andato a Marc Marquez, che ha preceduto Brad Binder e Marzo Bezzecchi. A punti sono andato anche Maverick Vinales, Franco Morbidelli, Aleix Espargaro e Alex Marquez.

Una vittoria importantissima nella lotta per il titolo iridato. Un trionfo che arriva giusto poche ore dopo l'investitura di Valentino Rossi, che intervistato da Sky Sport aveva tagliato corto, senza indugi: "Bagnaia sa essere molto veloce sul giro secco, ma la sua peculiarità è lo start: riesce sempre a partire a fionda e questa è una cosa molto importante. È una cosa che fanno i fuoriclasse, tipo Max Verstappen in F1". Insomma, "un fuoriclasse", per il Dottore, fuoriclasse tra i fuoriclasse. "Partire sempre bene non è facile, ogni tanto capita di sbagliarne qualcuna, invece lui è sempre lì e sotto pressione sta dando il massimo. La forza di Pecco è tutta qui: sa essere aggressivo, senza risultare ‘sporco’. È pulito, ma non è dolce. È in grado di mescolare cattiveria e aggressività", aggiungeva Valentino Rossi.