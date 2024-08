Juventus, il Barcellona vuole Federico Chiesa: sul piatto 15 milioni di euro

20 agosto 2024 a

Colpo di scena per Federico Chiesa. Nonostante negli ultimi giorni si era fatta sempre più concreta l'ipotesi che dava l'esterno offensivo azzurro vicinissimo a trasferirsi a parametro zero all'Inter, l'agente del giocatore ha avviato dei contatti con il Barcellona. I blaugrana lo acquisterebbero già in questa sessione di mercato. Circostanza che farebbe felice la Juventus, che conta di ricavare un tesoretto dalla cessione del suo fuoriclasse. Beffati quindi i campioni d'Italia, che già si prefiguravano di strappare l'ex Fiorentina agli storici rivali bianconeri.

Come riporta il quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona sarebbe alla ricerca di un esterno d'attacco dopo che per settimane ha tentato di portare in Catalogna il giovane talento spagnolo Nico Williams. Per tentare di portarsi a casa Federico Chiesa, i blaugrana metterebbe sul piatto tra i 10 e i 15 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, valuta il giocatore sui 20 milioni. Cifra però trattabile, visto lo scarso interesse che i club hanno mostrato finora sul bianconero. Nelle scorse settimane anche il Chelsea aveva chiesto informazioni sull'ex Fiorentina, provando a inserire anche Sterling nell'affare. Ma la trattativa non era mai decollata a causa delle valutazioni diverse dei cartellini dei calciatori.

Federico Chiesa, addio Juve... ma resta in Serie A: il colpo che cambia il quadro

Con la cessione di Chiesa, la Juventus potrebbe finalmente andare alla ricerca di due esterni che reclama a gran voce Thiago Motta. Il primo nella lista dei desideri della Vecchia Signora è Nico Gonzalez in forza alla Fiorentina. Tuttavia, il presidente Rocco Commisso è ancora titubante, visti i non idilliaci rapporti con Madama. Sul giocatore c'è anche il forte interesse dell'Atalanta. Ma l'argentino vuole la Juve. E l'affare si potrebbe concludere nei prossimi giorni.