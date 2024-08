Sinner e il doping, l'ex della fidanzata Kalinskaja: "Dovresti stare via per due anni"

"Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato. Ti hanno fatto fare due test con una sostanza (steroide) proibita... dovresti stare via per due anni": il tennista australiano Nicholas Kyrgios lo ha scritto sul suo profilo X commentando quanto successo nelle utlime ore al 23enne altoatesino nonché numero uno del mondo Jannik Sinner, risultato positivo al controllo antidoping ma scagionato da un tribunale indipendente.

A quanto pare, infatti, l'assunzione del farmaco vietato dal circuito Atp è stata del tutto involontaria. Sarebbe stato il fisioterapista del campione azzurro a utilizzare un prodotto contenente la sostanza vietata per curare un dito ferito. Poi avrebbe effettuato un massaggio al numero uno al mondo e così il farmaco sarebbe entrato in contatto con la pelle di Sinner. A questa versione, però, non avrebbe creduto Kyrgios, che oltre ad essere un avversario di Sinner in campo è anche l'ex della sua attuale fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaja: "Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi... Sì, certo", ha scritto ancora su X.

Ridiculous - whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nice https://t.co/13qR0F9nH2