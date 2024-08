Dybala d'Arabia, "accettata la maxi-offerta". Roma, per De Rossi è un grosso guaio

21 agosto 2024 a

a

a

C'è l'accordo tra Paulo Dybala e l'Al Qadsiah. Ora Carlos Novel, nuovo procuratore dell'attaccante argentino, 32 anni a novembre, dovrà convincere i dirigenti della Roma ad accettare l'offerta del club arabo, 3 milioni di euro per il cartellino (più bonus).

Troppo ghiotto il contratto proposto dagli sceicchi alla Joya ex Juve: 25 milioni più bonus all'anno, per un triennale. Dopo qualche giorno di titubanza, l'ex Juve ha così deciso di dire sì all'ultimo faraonico contratto della sua carriera. Un bel guaio per il mister giallorosso Daniele De Rossi, che alle prime avvisaglie della possibile cessione si era detto "preoccupato se non arrivasse nessuno a sostituirlo". Difficile però trovare un giocatore pari a Dybala per classe ed esperienza, soprattutto a una manciata di giorni dalla chiusura del calciomercato.

"Rafa Leao è il primo nome": i rumors di mercato che ribaltano Milan e Serie A

Nel frattempo, sul fronte movimenti, è la Juventus la grande protagonista delle ultime ore. Abbracciato Pierre Kalulu che ha svolto le visite mediche e salutato Daniele Rugani, passato all'Ajax, la società torinese è pronta a chiudere il colpo Koopmeiners. L'olandese dell'Atalanta, però, potrebbe non essere l'unico rinforzo per Thiago Motta che potrebbe avere anche uno tra Nico Gonzalez della Fiorentina e Jadon Sancho, esubero extra-lusso del Manchester United. Molto ruota attorno alla posizione di Federico Chiesa che, escluso dal progetto, potrebbe andare al Barcellona.

A meno che non si rifaccia sotto proprio la Roma, che già le scorse settimane aveva mostrato grosso interesse per l'azzurro prima di frenare davanti alle pretese della Juve (ma da 30 milioni oggi la richiesta potrebbe essersi dimezzata) e dello stesso attaccante esterno della Nazionale (anche lui potrebbe scendere intorno ai 5 milioni a stagione). Sono ore di attesa.

Kalulu alla Juventus, è fatta: la formula che fa impazzire di rabbia i milanisti

Sempre a proposito di attaccanti, David Neres è del Napoli. Il club campano, con un post su X del presidente Aurelio De Laurentiis, ha annunciato l'ufficialità del brasiliano classe 1997 che arriva dal Benfica. Un primo colpo offensivo per Antonio Conte che aspetta ancora Romelu Lukaku e spera di definire la situazione relativa a Victor Osimhen. L'Inter potrebbe chiudere nelle prossime ore l'arrivo di Tomas Palacios del Rivadavia e dare a Inzaghi quel braccetto di sinistra che completerebbe la rosa. Fermento in casa Atalanta. Gli orobici sono in dirittura di arrivo per regalare a Gian Piero Gasperini l'esterno del Torino Raoul Bellanova. Ci sarà poi da comprendere la situazione di Ademola Lookman. Dopo giornate di fuoco, con l'attaccante intenzionato ad andare al Psg, la situazione sembra poter rientrare. Per quanto riguarda il resto d'Europa, ufficiale il passaggio di Joao Felix dall'Atletico Madrid al Chelsea e il rinnovo di contratto di Emiliano Martinez con l'Aston Villa.