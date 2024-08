Dybala, bomba-mercato: "Grazie Roma, ci vediamo domenica", no agli arabi

22 agosto 2024 a

a

a

Clamoroso colpo di scena: Paulo Dybala resta alla Roma. L'annuncio lo danno i maggiori esperti di calciomercato italiani, da Di Marzio a Romano, ma è lo stesso argentino a rassicurare i tifosi giallorossi con un messaggio in apparenza criptico: "Grazie Roma... Ci vediamo domenica".

La frase accompagna un video pubblicato dalla Joya sul suo profilo Instagram, con i suoi migliori momenti nella Capitale. Sembrava quasi un ultimo saluto ai romanisti, poi la conferma: il passaggio agli arabi dell'Al-Qadsiah sembrava cosa fatta, ma è tutto saltato per volontà del giocatore.

Kalulu alla Juventus, è fatta: la formula che fa impazzire di rabbia i milanisti

Il clug che milita in Saudi Pro League aveva offerto all'ex di Palermo e Juventus, 32 anni a novembre, un contratto di 3 anni da 25 milioni di euro a stagione, 75 milioni complessivi. Una offerta irrinunciabile, e infatti mercoledì Dybala sembrava aver detto sì alla corte d'oro degli sceicchi. Il suo agente aveva il compito di trattare con la Roma, a cui gli arabi avrebbero offerto una cifra quasi simbolica di 3 milioni di euro. Il club giallorosso era di fronte a un bivio: monetizzare sia pur in minima parte un giocatore di fatto ormai invendibile, ma sgravandosi di un contratto onerosissimo che si sarebbe prolungato automaticamente in caso di altre 15 presenze, o confermare quello che è tecnicamente il miglior giocatore in rosa, con un grosso sacrificio in bilancio? Alla fine, pare essere stato lo stesso Dybala a togliere le castagne dal fuoco ai Friedkin, scegliendo di restare almeno per quest'anno nella Roma e nel calcio che conta.

Dybala d'Arabia, "accettata la maxi-offerta". De Rossi, un grosso guaio: chi può prendere ora la Roma

Gli altri colpi di giornata: l'Atalanta prende dal Torino l'esterno della Nazionale Bellanova (25 milioni bonus compresi) e sembra dover confermare l'attaccante Ademola Lookman, corteggiato nei giorni scorsi dal Psg. Il Napoli compra: vicino l'accordo con il Chelsea per Lukaku, bomber-feticcio di mister Conte, ed è fatta per Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton, mentre Manna prosegue la rincorsa anche a McTominay. Il Barcellona ha ancora nel mirino Federico Chiesa, mentre il Milan sembra aver definitivamente blindato Rafa Leao: "Resta al 100% - ha detto Giorgio Furlani -. Non chiederà di lasciare il club. Penso che il mio messaggio sia abbastanza chiaro".