Cristiano Ronaldo, fuorigioco "millimetrico"? Lui sbotta in campo

Cristiano Ronaldo perde di nuovo la pazienza in campo: è successo durante il match tra la sua squadra, l'Al Nassr, e l'Al-Raed. Dopo la sconfitta pesante in Supercoppa saudita contro l'Al-Hilal che già aveva fatto arrabbiare il campione portoghese, ecco un pareggio, 1-1, che non è piaciuto all'attaccante, che si è infuriato alla fine della partita. A farlo innervosire un gol annullato per un fuorigioco "millimetrico".

Il primo gol del match è stato messo a segno da Ronaldo con un deciso colpo di testa dopo un salto impressionante con cui ha surclassato i difensori avversari. A quel punto l'Al-Nassr era in vantaggio, dopo aver dominato la partita con il 70% di possesso palla e 31 tiri in porta. Poi però è arrivato a sorpresa il pareggio dell'Al-Raed su rigore. E già questo ha iniziato a far arrabbiare CR7.

La rabbia del giocatore è diventata furia nel finale, quando gli è stato annullato un gol per fuorigioco. La sua frustrazione, tra l'altro, è aumentata esponenzialmente quando è stata mostrata la grafica del VAR. L'offside, infatti, sarebbe stato impercettibile, con la sua spalla forse solo un pizzico più avanti della linea immaginaria che decreta la posizione irregolare. Dopo aver festeggiato, quindi, Ronaldo è rimasto senza parole. E ad accendere ulteriori polemiche un mancato rigore concesso per un tocco di mano in area di un difensore dell'Al-Raed. Arrabbiato, beccato dalle telecamere, Ronaldo - come si legge dal suo labiale - ha detto: "Str**zate, str**zate… niente".