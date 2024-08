Zirkzee? Un disastro in mondovisione: tifosi imbufaliti sui social

25 agosto 2024 a

Zirkzee non convince. La stella del Manchester United, ex Bologna, e al centro di serrate trattive di mercato col Milan, è stato protagonista di un pesantissimo scivolone in campo che è diventato virale sui social. Nel match con il Brithgton, i Red devils vanno in vantaggio ma il gol viene annullato. Il tutto per un tocco proprio di Zirkzee. Il giocatore tocca il pallone sulla linea di porta sul tiro di Garnacho e fa annullare il gol del compagno: l'ex calciatore del Bologna ha provato a togliersi ma non ci è riuscito.

Zirkzee ha cercato in tutti i modi di frenare e di far passare la palla ma l'ha toccata con il ginocchio. Immediato è scattao il check al Var: l'attaccante era davanti alla palla al momento del tiro di Garancho. La rete è stata annullata facendo imbufalire i tifosi dello United sui social. E così La formazione di Hurzeler, dopo aver steso a domicilio per 3-0 l’Everton alla prima di campionato, ha battuto in casa per 2-1 il Manchester United di Ten Hag. A decidere la sfida le reti di Welbeck e Joao Pedro, quest’ultima arrivata al 95’. In mezzo per i Red Devils il momentaneo pari di Diallo. Il tutto mentre il City continua a volare. Non è certo un buon momento per l'attaccante ex Bologna.