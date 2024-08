Napoli, Conte ruggisce: 3-0 al Bologna. Roma ko nella sera di Dybala

25 agosto 2024 a

Si infiamma il Napoli di Antonio Conte, si spegne la Roma di Daniele De Rossi. Nei posticipi domenicali della seconda giornata di Serie A, gli azzurri riscattano lo 0-3 subito al debutto a Verona vincendo con lo stesso punteggio al Maradona contro il Bologna. Male invece i giallorossi, che in un OIimpico in festa per la permanenza di Dybala vengono sorpresi dall'Empoli, che torna in Toscana con il 2-1 e i 3 punti.

In attesa dello scontro al vertice (inatteso) tra Hellas e Juventus, con una delle due che lunedì potrebbe ritrovarsi "in fuga" a quota 6 punti, la classifica è una marmellata. Sale a quota 3 il Napoli, decisamente più quadrato e solido in difesa. Concede poco agli uomini di Italiano e sblocca la partita a fine primo tempo con capitan Di Lorenzo. Nella ripresa, zero rischi e sono Kvaratskhelia e Simeone a chiudere il conto arrotondando nel tripudio generale. In attesa di Lukaku e di McTominay (via libera dal Manchester United per il centrocampista scozzese), Conte si può godere l'ottima prova del neo-acquisto David Neres.

Mezza crisi invece per la Roma, lenta, impacciata e senza idee contro l'Empoli di D'Aversa (squalificato). L'1-0 è firmato da Gyasi, nel secondo tempo folle rigore di Paredes e trasformazione dal dischetto di Colombo. Inutile nel finale il gol di Shomurodov. Beffa delle beffe: il palo nega il 2-2 proprio a Dybala.