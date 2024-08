Jannik Sinner, parole pesantissime: "Se devo dire qualcosa a qualcuno lo faccio così"

29 agosto 2024 a

Un primo set da incubo, poi dal break dell’1-1 nel secondo set Jannik Sinner è diventato letale e ha battuto il rivale Mackenzie McDonald in quattro set nel match di esordio degli US Open, ultimo Slam di stagione. Per l’altoatesino “vincere un match come questo era molto delicato, a prescindere dalle condizioni fisiche e mentali — le sue parole — sono contento del modo in cui ho terminato l’incontro anche se ovviamente giovedì voglio cominciare a colpire meglio la palla fin dai primi scambi”.

Dopo il caso doping e le critiche per la tonsillite che gli ha impedito di partecipare alle Olimpiadi, per Sinner “ci sono cose molto più gravi e molto più serie di quelle che ho passato io nel corso degli ultimi mesi — le sue parole — In generale ho sempre cercato di rimanere positivo e ottimista, anche se in questo caso non è stato facile. Ho capito che il tennis per me è fondamentale ma che è solo uno sport e che ci sono cose onestamente più importanti”. E ancora: “Ho imparato che è fondamentale tenersi strette le persone che si amano, perché sono queste le persone che ti aiutano a superare i momenti più complicati e che cercano sempre di strapparti un sorriso, anche quando sei giù di morale — ha aggiunto — Sono molto felice di avere persone oneste intorno a me, persone preziose che mi dicono sempre la verità”.

Sul primo set perso malamente con McDonald per 6-2, “mi sembrava che (il suo rivale) stesse giocando un ottimo tennis — ha detto ancora Sinner — Non ha sbagliato niente. Ho fatto un po’ di fatica a giocare. Ci siamo preparati in un modo e lui ha letto molto bene il mio gioco. È normale. I primi turni non sono mai facili, soprattutto nei Grandi Slam. E sì, credo che sia stato un set e un break di svantaggio, quindi, quando l’ho rimontato nel secondo set, questo mi ha dato un po’ di fiducia. E dopo che ho iniziato ad alzare il mio livello, lui è calato un po’ e credo che sia andata così”.

Nonostante il momento difficile per il caso Clostebol, la risposta dei tifosi a New York “è stata ottima, anche durante le sessioni di allenamento, c’è stato molto sostegno, cosa di cui sono molto contento e felice — le parole dell’altoatesino — È ancora un po’, come dire, non facile. Bisogna affrontare la situazione giorno per giorno. Quindi, ovviamente, sono molto felice di essere qui nella posizione in cui mi trovo e cerco di andare avanti giorno per giorno. Domani ho un giorno di riposo. Un giorno di allenamento e spero di essere pronto per iniziare la prossima partita in modo molto positivo. Vediamo se ci riuscirò o meno”.

Il prossimo impegno sarà giovedì contro Alex Michelsen, quello che è certo è che Jannik non vuole stare a sentire le critiche delle persone: “Ci sono state delle reazioni — ha concluso — Non posso controllare quello che pensano e quello che dicono. Le cose sono andate come ho detto, ho già parlato. Non posso controllare le reazioni dei giocatori, e se ho qualcosa da dire a qualcuno, ci vado in privato, perché sono fatto così. Ma nel complesso non è andata male. Quindi sono contento.”