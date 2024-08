Champions League, il sorteggio: tutti gli avversari di Inter, Milan, Atalanta, Juve e Bologna

29 agosto 2024 a

a

a

Eccoci arrivati al primo grande appuntamento della prossima edizione della Champions League. La Uefa ha deciso di rivoluzionare completamente il format del più prestigioso torneo di calcio d'Europa. Trentasei squadre, gruppo unico, classifica unica e qualche partita in più. In aggiunta, il sorteggio è effettuato con un software e non con la storica pesca delle palline. Il tabellone sarà tennistico e ci saranno anche i playoff di febbraio. La finale è in programma per il 31 maggio a Monaco di Baviera. Ma il cammino è ancora lungo.

INTER

L'Inter affronterà Lipsia, Arsenal, Stella Rossa e Monaco in casa. Inter in transferta contro Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga.



In aggiornamento