Toro, Saul Coco fa impazzire di gioia i granata: Venezia sconfitto 1 a 0

30 agosto 2024 a

a

a

Il Torino gioca da Toro e vince in extremis sul campo del Venezia nell'anticipo della terza giornata di Serie A, 0-1 il risultato finale: per i granata 7 punti in classifica e primo posto temporaneo - aspettando il match di San Siro tra Inter e Atalanta - a 1 sulla Juventus che domenica ospita la Roma.

Al quindicesimo minuto è Milinkovic-Savic a salvare la porta del Torino su Nicolussi Caviglia che mirava al sette di destra. Due minuti dopo tocca a Joronen salvare sul tiro di Adams con una parata spettacolare. Al 32' chance Venezia con Ellertsson su cross di Candela ma l'islandese manca la palla. Cinque i minuti di recupero.

Niente palline, girone unico, playoff: i sorteggi delle italiane, come hanno ribaltato la Champions

Nel secondo tempo si fa avanti Ilic al 53' in schiacciata di testa, Joronen manda in angolo con un tuffo. Ancora Nicolussi Caviglia per il Venezia va alla conclusione con un tiro dal limite poco sopra la traversa al 56' su passaggio di Pohjanpalo. Per i lagunari ci riprova al 64' Candela su assist di Oristanio, anche qui palla in alto. Al 70' una palla gol del Venezia a cura di Ellertsson esce sfiorando il palo destro. La situazione è sempre in equilibrio, finché a sbloccarla ci pensa di testa il neoarrivo granata Saul Coco all'85' su corner. Cinque i minuti di recupero decisi dall'arbitro.