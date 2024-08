Wojciech Szczesny. la rivelazione clamorosa: "Ora posso dire la verità su Cristiano ronaldo"

31 agosto 2024 a

Wojciech Szczesny è tornato a parlare dopo l'annuncio del suo ritiro dal calcio giocato. L'ex portiere della Juventus ha deciso di appendere i guantoni al chiodo dopo che la società bianconero gli aveva comunicato che sarebbe stato fuori dal progetto della nuova Vecchia Signora del mister Thiago Motta. Il polacco, da vero signora, ha mostrato fin da subito la volontà di accontentare i desideri di Cristiano Giuntoli. Un gesto non da tutti, soprattutto se confrontato con altri giocatori presenti nella rosa bianconera.

Sul portiere polacco c'è stato un forte interesse da parte dell'Al-Nassr, una squadra che milita nel campionato dell'Arabia Saudita e che vede come proprio fiore all'occhiello Cristiano Ronaldo. I due sono stati compagni di squadra ai tempi della Juve. E in molti hanno riportato che il portoghese abbia cercato in tutti i modi di convincere Szczesny ad accettare la ricchissima offerta degli sceicchi. Ma sarà davvero così?

A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato lo stesso Wojciech Szczesny che, nel corso di un'intervista, ha smontato tutte quelle voci che davano CR7 in costante contatto con il portiere. "Ora - ha spiegato l'ex Juve - possiamo dire finalmente alla gente una volta per tutte che Cristiano Ronaldo non mi ha incoraggiato a unirmi all'Al-Nassr". L'ex bianconero ha poi confessato che con la leggenda portoghese non parla dai tempi della Juventus. E sugli arabi ha poi precisato: "Ero pronto a parlare con loro per puro rispetto nei confronti del club. Ma già quando abbiamo iniziato la trattativa sapevo però che non faceva per me".