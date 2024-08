Il Napoli batte il Parma all'ultimo respiro

31 agosto 2024 a

Il Napoli ha battuto 2-1 il Parma in un match della terza giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte ha ribaltato l'incontro nei minuti di recupero. Erano stati i ducali, infatti, con un rigore di Bonny a passare in vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa l'assalto dei campani si è concretizzato con il pareggio del neo acquisto Lukaku al 92' e un gol di Anguissa al 96'.

Il Parma era rimasto in dieci al 75' per l'espulsione del portiere Suzuki. Gli emiliani, che avevano finito i cambi a disposizione, sono stati costretti a schierare in porta il difensore Delprato. Grazie a questo successo il Napoli sale a 6 punti in classifica, il Parma resta a 4. Il goil di Lukaku di fatto sugella il sodalizio tra il tecnico salentino e l'attaccante belga.

Dopo lo scudetto vinto con l'Inter, Conte ha voluto a tutti i costi Lukaku proprio a Napoli. E a testimoniare quanto sia stato importante l'arrivo dell'attaccante nel capoluogo partenopeo c'è un video diventato virale nelle ultime ore in cui conte, visibilmente nervoso, nelle ultime ore di mercato ha di fatto rifiutato l'assalto dei tifosi che gli chiedevano un selfie e un autografo. C'era da chiudere l'affare Lukaku...