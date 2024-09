Champions League, saltano le teste: ecco chi resta fuori nelle liste di Inter, Juve e Milan

Pasquale Guarro 04 settembre 2024 a

Tendendo bene i timpani si può già sentire la musichetta, la Champions League è pronta ad aprire i battenti e quest’anno la Serie A presenterà ben cinque squadre nella massima competizione europea per club: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan. Alla mezzanotte sono scaduti i termini per la consegna delle liste, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori. Questi i criteri del regolamento: ogni club consegna una lista A e una lista B, la prima da stilare entro le 24 di ieri, mentre la seconda va compilata alla vigilia di ogni partita e comprende giocatori nati dall'1 gennaio 2001 in poi, già tesserati da almeno due anni dal 15esimo anno.

Nella lista A, invece, entrano 25 calciatori, di cui obbligatoriamente 2 portieri. Almeno 8 calciatori su 25 devono essere cresciuti sul territorio del club che consegna la lista, mentre almeno 4 calciatori di questi 8 devono essere cresciuti nel vivaio del club stesso, giocando per almeno tre anni nelle giovanili, dai 15 ai 21 anni di età. A Milano, lato Inter, c’è stata una grandissima sorpresa quando il club nerazzurro ha ufficializzato la lista: fuori sia Palacios (21) che Correa (30).

I due argentini sembravano gli unici in ballottaggio, mentre alla fine l’ha spuntata invece Buchanan (25), esterno canadese ancora alle prese con un infortunio che gli consentirà di rientrare in campo probabilmente entro Natale. Alla base della scelta potrebbe esserci il seguente ragionamento: Correa è una sorta di separato in casa e comunque l’attacco è già coperto da Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic; Palacios è appena arrivato, non può rappresentare un’alternativa ai titolari nell’immediato perché ha bisogno di mesi per entrare nei meccanismi complessi di Inzaghi; Buchanan invece è sì alle prese con un infortunio importante, però sa già cosa l’Inter si aspetta da lui e può tornare utile una volta recuperato.

A Torino, invece, la sorpresa è rappresentata da Arthur (28) in lista. Il centrocampista era in lista con Kostic (31), ma l’esterno serbo sembra destinato a volare in Turchia nelle prossime ore. In lista B ci saranno Yildiz (19), Anghelè (19), Savona (21), Daffara (19), Rouhi (20) e Mbangula (20). Anche al Milan i dubbi sono stati immediatamente sciolti, anche grazie all’arrivo di Abraham (26). I rossoneri hanno tagliato Luka Jovic (26), presentando una lista di 22 calciatori, comprendendo l’infortunato Calabria (27). Sportiello (32), Terracciano (21) e Florenzi (33) fanno parte del vivaio nazionale mentre Calabria e Gabbia (24) fanno parte del vivaio club.

All’Atalanta, invece, Gian Piero Gasperini ha scelto di tenere fuori l’infortunato di lungo corso, Gianluca Scamacca (25), che probabilmente rientrerà a febbraio. Scalvini (20) e Palestra (19) faranno invece sicuramente parte della Lista B. Fuori Sulemana (21), dentro Vlahovic (18) per aver una punta in più. La lista A sarà più corta perché, grande paradosso, l’Atalanta può contare solo su due dei 4 calciatori prodotti dal vivaio, che sono Ruggeri (22) e Rossi (33).