Milan, il cerchio magico di Fonseca: i 3 fedelissimi (che mettono all'angolo Hernandez e Leao)

06 settembre 2024 a

a

a

Theo Hernandez e Rafa Leao non possono essere considerati come senatori del Milan, per questo, secondo la Gazzetta, Paulo Fonseca ha scelto i suoi fedelissimi nei nuovi arrivi Emerson Royal, Pavlovic e Alvaro Morata. Lo spagnolo sarà pronto contro il Liverpool in Champions, se per sicurezza non verrà convocato contro il Venezia. Considerando che c’è poi il derby dove vuole fare bene. Il brasiliano è una scommessa dell’ex allenatore della Roma: lo voleva al Milan e lo ha avuto. All’Olimpico, contro la Lazio, ha stravolto le gerarchie della fascia destra per far giocare lui. Fonseca apprezza Royal per la sua duttilità offensiva, che non ha ripagato il suo tecnico con una grande prestazione rimanendo più in fase difensiva.

L’altro colosso, vera sorpresa di stagione, è sicuramente Pavlovic, che di fatto è diventato insostituibile. Il serbo ha limitato il passivo a Parma e poi segnato con la Lazio con un grande stacco aereo dopo calcio d’angolo. E c’è un precedente benaugurante in vista del derby: il difensore ha sfidato l’Inter due volte, e non ha sfigurato né contro Lautaro né contro Thuram. La difesa trema, ma Pavlovic è l’unico che può restituire solidità. Se lui è al centro, Thiaw, Gabbia, ma anche Tomori, vengono dopo.

Paulo Fonseca è il nuovo Rudi Garcia: la mossa di Ibra nelle ultime ore...

Altro fidato di Fonseca è Pulisic, in gol a Parma e sempre pronto a dire “sì” al suo allenatore: pronto per giocare contro il Torino da trequartista centrale, o di nuovo da esterno destro contro Parma e Lazio. Ha ricambiato la fiducia di Fonseca con la disponibilità a cambiare ruolo, ma anche con un gol e un assist. Con Morata infortunato, Jovic ai margini e Chukwueze che ha spento la luce accesa in precampionato, il prescelto in avanti è per forza lui.