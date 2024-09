Jannik Sinner se la ride, lo sfondone di Draper: "Un disastro con la lavatrice"

06 settembre 2024 a

Jack Alexander Draper, numero 25 del ranking Atp, è il prossimo avversario di Jannik Sinner, con il match in programma alle 21 italiani a New York. Un tennista che, come dipinto nel ritratto de Il Corriere della Sera, è cresciuto sui campi di Wimbledon, e non solo professionalmente. Aveva 5 anni quando suo padre Roger divenne direttore della ‘Lawn Tennis Association’ e quindi padrone di casa degli impianti di SW19.a La mamma Nicky era stata campionessa juniores prima di dedicarsi ad aiutare gli altri a distinguersi dietro la rete. All’inizio della sua vita, Draper ha dovuto sopportate l’ombra di suo fratello, che sembrava aver mostrato più predisposizione per lo sport. Il sogno è quello di vincere Wimbledon dopo un altro inglese, Sir Andy Murray, ex numero uno e appena andato in pensione dopo le Olimpiadi di Parigi.

Tra gli amici più cari c’è Emma Raducanu, che nel 2021 si impose sulla scena internazionale vincendo a sorpresa l’Open di New York a soli 18 anni. Da ragazzini militarono insieme nel centro nazionale di Roehampton, della già citata Lawn Tennis Association. Lei chiama lui ‘Sherlock’, perché per tenere attiva la mente, nel periodo del lockdown, Jack si iscrisse a un corso universitario in criminologia.

La famiglia cerca di rimanergli vicino nonostante le difficoltà. La nonna malata di Alzheimer (curata dal padre di Jack, Roger) viene regolarmente portata a vedere i suoi allenamenti. “È molto triste, non ci riconosce più — ha spiegato — ma in qualche modo percepisce che il tennis è un affare di famiglia, si sente a suo agio a bordo campo”. Qualche mese fa si è trasferito: è andato a vivere con Paul Jubb, altro giovane tennista. La sfida più grossa? Impostare la lavatrice sul programma giusto: “Ho fatto qualche disastro”, ha raccontato alla rivista Tatler .