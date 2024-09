Jannik Sinner, "ma Kyrgios dov'è?": Binaghi, strepitoso sfottò al nemico in diretta tv

09 settembre 2024 a

a

a

"Li ha messi tutti in fila... Ma oggi non ho visto Kyrgios, mi è scappato Kyrgios. Dov'è andato?". Esulta Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, per la vittoria di Jannik Sinner agli Us Open. E lancia una clamorosa frecciata in diretta ai microfoni di Supertennis contro Nick Kyrgios, il tennista australiano che in queste settimane si è affermato come il vero "nemico" del 23enne altoatesino, numero 1 del ranking mondiale.

Non sul campo, visto che Kyrgios è infortunato da tempo, ma fuori: sui social, dove si è distinto per uscite di pessimo gusto come la battuta sessista su Anna Kalinskaya, la collega russa che fa coppia con Sinner e sua ex ("Seconda di servizio", ha scritto su X pubblicando la foto di Anna e Jannik, raccogliendo parecchie critiche), e anche da intervistatore post-match a Flushing Meadows (dove non ha mai incrociato l'italiano, forse per evitare imbarazzi) e anche prima, chiedendo i due danni di squalifica per Sinner dopo il caso doping-Clostebol.

Sinner vince gli Us Open? Sfregio-Kyrgios: "Forza campione!", la foto sconcertante | Guarda

Al di là della battuta gustosa di Binaghi (secondo cui Jannik "in campo ha dato una lezione a tutti"), in tanti hanno fatto i sacrosanti complimenti al Rosso di San Candido: "Congratulazioni! Te lo sei meritato! Goditi il momento", scrive Carlos Alcaraz, da vero amico/rivale dell'altoatesino, con cui quest'anno si è diviso i 4 tornei del Grande Slam (Australian Open e Us Open a Sinner, Wimbledon e Roland Garros allo spagnolo).

"Si scrive Sinner, si legge storia. Non esistono più aggettivi adeguati per esaltare la grandezza del numero 1 di tennis al mondo, che diventa il primo italiano di sempre a mettere in bacheca l'Us Open, il secondo Slam di stagione. Un'altra pagina indimenticabile di un percorso che sfuma nella gloria. Tutti in piedi per Jannik Sinner", esulta il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Sinner e Kalinskaya, il bacio agli Us Open: schiaffo a Kyrgios, occhio al gesto di Anna | Guarda

Saluti su X del ministro dello Sport, Andrea Abodi, "Vince gli Us Open e dice 'posso migliorare'. Semplicemente grazie Jannik Sinner". Anche il premier Giorgia Meloni si è complimentata con il numero 1 al mondo. "Dopo la vittoria di Errani e Vavassori nel doppio misto, Jannik Sinner vince il suo secondo slam in carriera - ha scritto su X - Un percorso perfetto in questo US Open 2024 che corona una stagione straordinaria. Il tennis italiano continua a regalarci grandi emozioni. Complimenti a Jannik, Sara e Andrea per aver scritto la storia".