Gp di Baku, Leclerc secondo, vince Piastri. Ma è bufera su Sainz: il video del botto finale

Finisce con la virtual safety car il Gp di Baku, Piastri trionfa davanti a Leclerc e Russell. Il tutto dopo un emozionante duello fino all’ultimo giro tra il monegasco ferrarista e l'australiano della McClaren. Ruota contro ruota ma anche allunghi e ali al vento: tutto questo è stato il duello tra Piastri e Leclerc che ha tenuto incollati davanti alla tv milioni di italiani. Ma quando Leclerc ha deciso di arrendersi e di allentare la presa su Piastri, una comunicazione radio ha chiarito i motivi della scelta di Charles: "Non ho più le gomme posteriori". Con due pneumatici consumati, Leclerc ha cercato di preservare il podio e soprattutto la seconda posizione fino alla fine. Ma il duello finito male è quello alle spalle del duo di testa.

Infatti Carlos Sainz, protagonista di una gara favolosa, a circa due giri dalla fine è riuscito ad agganciare la Red Bull di Sergio Perez superandola e posizionandosi in terza posizione. Ma nella stessa manovra, forse ingolosito, ha anche cercato di superare il compagno di squadra, Charles Leclerc. Ma nulla da fare. Nel cercare di difendere la terza posizione dal "ritorno" di Perez, Sainz è andato contro il muro. Immediata l'apertura della comunicazione col box: "Che cosa è successo? Io non lo so", ha chiesto Sainz dopo aver travolto Perez. La gara si è conclusa in regime di saefty car virtuale. Ma la reazione del box Ferrari all'errore di Sain è stata chiara: i meccanici hanno urlato "nooooo" e si sono dedicati a gesti di sconforto cercando di dimenticare al più presto quanto accaduto.

️ El momento más tenso del GP de Bakú: el choque entre Sainz y Checo Pérez (peleaban por el tercer lugar) a pocas vueltas del final que dejó a los dos sin puntos.pic.twitter.com/K3arwGQKHh — Histoporte (@histoporte_) September 15, 2024