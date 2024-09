Serie A, la Roma non riesce a vincere, 1-1 col Genoa. L'Atalanta si rialza, pari il Toro

15 settembre 2024 a

a

a

L'Atalanta ritrova Lookman e si rialza, battendo 3-2 in rimonta la Fiorentina in una partita senza un attimo di respiro. Il Torino soffre contro il Lecce ma porta a casa almeno un punto, agganciando la Juve in classifica senza tuttavia riuscire a portarsi in vetta in solitaria. Prosegue invece il momento no della Roma, che rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato: la rete di De Winter al 96' regala un pareggio ormai insperato al Genoa e aumenta i rimpianti dei giallorossi, incapaci di conservare il vantaggio siglato da Dovbyk nel primo tempo.

L'ottovolante del Gewiss Stadium, al 'debutto' totalmente ristrutturato', offre gol ed emozioni a non finire. Nel giorno della festa però la Dea va sotto dopo un quarto d'ora, trafitta dal tap-in di Martinez Quarta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ci pensa Retegui di testa a mettere subito le cose a posto sul cross dello scatenato Lookman. I viola non si abbattono e alla mezz'ora si portano di nuovo avanti con Moise Kean che approfitta della sponda di Gosens, il grande ex, per firmare il 2-1. Toscani a un passo dal tris ancora con Kean, che colpisce il palo al 37'. Su questo episodio la partita 'gira', perché prima dell'intervallo i padroni di casa in due minuti ribaltano la partita di testa con De Ketelaere, fin lì in ombra, e con il solito Lookman. Nella ripresa le occasioni fioccano, in particolare per i lombardi, con De Gea bravo a tenere i suoi in corsa fino alla fine, anche se il risultato non cambia più.

Il Milan travolge il Venezia, a San Siro finisce 4 a 0: in gol anche Tammy Abraham

Se l'Atalanta si rialza portandosi a ridosso dei primi posti la Roma continua a faticare tremendamente in questo primo spicchio di stagione. Il pomeriggio giusto per festeggiare la vittoria sembra quello del 'Ferraris', con Dovbyk che gonfia la rete al 37' dopo un intervento di Gollini su Pisilli, a legittimare l'ottimo approccio alla partita dei ragazzi di De Rossi. Nella ripresa ancora Dovbyk spreca la palla del 2-0, il Genoa viene fuori alla distanza e Svilar deve compiere due interventi significativi su Malinovskyi e Vitinha. Ma sul 'gong' nulla può sul colpo di testa preciso di De Winter che condanna i giallorossi al pareggio e a una settimana che si preannuncia bollente nella capitale.

A Torino invece i granata sciupano l'occasione di andare in testa in solitaria al campionato non andando oltre lo 0-0 contro un ottimo Lecce. Zapata e Adams non brillano, dalla parte opposta invece Krstovic e Morente insidiano più volte Milinkovic-Savic, che salva più volte i compagni guadagnandosi con merito la palma di 'man of the match'. Il Toro davanti non punge, i pugliesi ci provano fino all'ultimo tornando comunque in Puglia con un punto che fa morale e classifica.