Sinner, la frase raggelante di Cobolli in Coppa Davis: "Meno male che se n'è andato"

L’Italia del tennis potrà difendere la storica Coppa Davis conquistata nel 2023 anche quest’anno alle finals di Malaga. Battuta anche l’Olanda 2-1 con il successo decisivo di Flavio Cobolli contro Tallon Griekspoor, mentre prima c’era stata l’imposizione di Matteo Berrettini contro Botic Van de Zandschulp.

Soprattutto Cobolli, però, ha dovuto impegnarsi non poco, anche per la pressione che c’era su di lui dopo il ko contro il Belgio. Il 22enne toscano aveva sugli spalti un tifoso speciale, cioè Jannik Sinner, e la battuta è partita subito a fine partita: "Come ha detto Matteo, anche a me Jannik ha messo un po' di pressione… menomale che se n'è andato!".

Lo sguardo del vincitore dello US Open e numero 1 del mondo su di te, in effetti, può creare un po’ d’imbarazzo. Anche se l’Italia si era già garantita la finale grazie alla sconfitta del Belgio contro il Brasile, contro i Paesi Bassi è stato fondamentale vincere, per evitare la Spagna di Carlos Alcaraz. Missione compiuta e ora a novembre ci attende il confronto contro Argentina o Australia.

La gioia di Cobolli, dopo l’ultimo punto, è evidente, anche per le critiche troppo pesanti ricevute dopo la sconfitta nel match precedente e non manca una stoccatina agli scettici: "È sempre stato il mio sogno indossare questa maglia, adesso aver vinto la mia prima partita mi rende orgoglioso e spero di aver reso orgoglioso anche qualcuno di voi".

Se Sinner gli ha creato pressione, con Berrettini c’è invece un’amicizia di vecchia data, al punto che Cobolli ha assistito anche agli scambi finali della partita vinta dall’amico romano, cui vanno i suoi ringraziamenti: "Volevo ringraziare una figura importante per me come Matteo, mi ha aiutato molto in questi giorni insieme a mio padre e a tutto lo staff. Metto sempre tutto quando scendo in campo, figurati se non lo faccio in Davis. Mi è dispiaciuto perdere l'altro giorno, per fortuna che oggi ho vinto altrimenti questa notte non sarei riuscito a dormire".