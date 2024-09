Milan-Liverpool, tragedia sull'A4 prima della partita: tifoso travolto e ucciso

17 settembre 2024 a

Tragedia nella scorsa notte sull'A4 tra Seriate e Bergamo, nei pressi dell'aeroporto di Orio al Serio. Un irlandese di 51 anni - tifoso del Liverpool - è morto in seguito a un incidente stradale, con una macchina che lo ha travolto mentre stava attraversando a piedi l'autostrada. Appena è stato notato dagli automobilisti, gli è stato subito prestato soccorso. Ma purtroppo non è servito a nulla.

L'uomo - che era da solo - era atterrato a Bergamo poche ore prima. Il volo era partito da Manchester e l'obiettivo dell'irlandese era godersi il debutto di Champions del suo Liverpool contro il Milan a San Siro. La partita è in programma per questa sera, martedì 17 settembre. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polstrada di Seriate.

Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo aveva in programma di passare la notte in un hotel vicino all'Oriocenter. Per raggiungere la sua destinazione avrebbe dovuto scavalcare la recinzione che delimita l'aeroporto dalla carreggiata autostradale. Ma in quel momento non era da solo. Con lui, infatti, c'erano anche due persone, che poi si sono dileguate e che potrebbe essere denunciate per omissione di soccorso. Come riferisce bergamonews, il 51enne irlandese è stato travolto da un uomo al volante di un Suv con targa Svizzera, prima di essere investito da altre auto in transito.