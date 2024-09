Jannik Sinner, altra porcheria di Kyrgios: doping, un video di Federer per infangarlo

17 settembre 2024 a

Nick Kyrgios non molla la presa. E anzi, ci va ancora più pesante. Il tennista australiano ha ripreso la polemica contro il numero uno al mondo Jannik Sinner riguardo alla sua positività al test antidoping di Indian Wells. Lui ha affermato di non credere all'innocenza dell'azzurro e si è servito di un post relativo a un intervento di Darren Cahill - il coach di Sinner -, su Roger Federer per postare un commento velenoso.

Darren Cahill aveva esaltato Roger Federer, parlando di quanto lo svizzero lavorasse dietro le quinte e lontano dai riflettori. Il fenomeno svizzero, oltre ad avere un talento smisurato, si è sempre dimostrato disinvolto in campo. Come se non avesse bisogno di spaccarsi la schiena in allenamento o in palestra. Ed è proprio su questo che si è concentrato l'attacco di Kyrgios: "Ha usato la crema?".

Il riferimento era alla pomata - contenente il farmaco proibito chiamato Clostebol - spalmato dal fisioterapista a Jannik Sinner. Ormai è noto che si fosse trattato di un malinteso: il membro dello staff si era ferito un dito e nel massaggiare la gamba del numero uno al mondo la sostanza è accidentalmente stata assunta dall'azzurro. Ergo: è innocente. Ma Nick Kyrgios non sembra ancora averlo capito.