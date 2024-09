Manchester City-Inter, Inzaghi strappa un ottimo pareggio: in Inghilterra finisce 0 a 0

18 settembre 2024 a

a

a

L'avventura dell'Inter nella nuova Champions League inizia con un pareggio in casa del Manchester City. All'Etihad Stadium finisce 0-0 tra sofferenza e qualche potenziale occasione non sfruttata da parte dei nerazzurri, autori comunque di una bella prestazione a livello caratteriale. Una gara quasi tutta d'attesa e ripartenze da parte degli uomini di Simone Inzaghi, costretti a serrare le linee per arginare nel miglior modo possibile i citizens, stranamente poco freddi sotto porta in diverse situazioni molto interessanti.

Dopo le fatiche d'Europa ora l'Inter sarà attesa dal delicato derby contro il Milan in campionato. In avvio gli inglesi provano subito a portare grande pressione nella meta' campo avversaria, cercando il varco per far male ai nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi serrano le linee, restano in attesa e appena recuperano palla tentano un paio di discese in contropiede potenzialmente pericolose, ma sempre innocue. Al 24' la prima vera chance per il City capita sul mancino di Savinho dopo un cross da sinistra, ma il brasiliano impatta male e indirizza sul fondo.

Il Bologna non va oltre il pareggio, reti inviolate contro lo Shakhtar: Skorupski salva Italiano

Una decina di minuti più tardi, invece, è Haaland a sfiorare il palo alla sinistra di Sommer con un diagonale strozzato dal limite dell'area. La risposta interista è affidata prima a Thuram, che al 42' sbaglia la mira con un destro di prima intenzione su una palla messa al centro da sinistra, poi allo scadere del primo tempo è Carlos Augusto a impegnare Ederson con un mancino da posizione ravvicinata.

Nella ripresa la squadra di Guardiola torna a fare la partita e al 69' crea una palla gol gigante per il vantaggio: Grealish e Gundogan liberano Foden al tiro dopo un bellissimo scambio nello stretto, il giovane inglese pero' non riesce ad angolare il destro e viene bloccato da Sommer. L'Inter soffre ma resta viva, tornando a farsi vedere in avanti al 76' ancora grazie a una ripartenza conclusa dai neo entrati Dumfries e Mkhitaryan: l'olandese scappa a destra e mette al centro dove arriva l'armeno che calcia alto da posizione invitante. Nel finale gli inglesi premono a caccia del gol vittoria, ma le due ultime chances capitate sulla testa di Gundogan non vanno a buon fine.