Tennis, il punto di Moutet fa gridare al miracolo: come umilia Baena

19 settembre 2024 a

a

a

Il tennis non è solo posizionamento e atletismo. Ma è anche genio e sregolatezza, che ogni tanto sfociano nell'arroganza fine a sé stessa. Da questo punto di vista, Roger Federer ha sempre espresso la sua infinita classe, senza peccare di protagonismo. Ma solo per il gusto di ammaliare il pubblico con colpi da esteta del circuito. E ora tanti suoi piccoli ammiratori, provano a ripercorrere le orme del maestro svizzero.

Correntin Moutet ha perso 7-6, 6-1 il match del primo turno del torneo di Hangzhou, in Cina. l'avversario era lo spagnolo Roberto Caballés Baena. Ma il tennista francese ha tirato fuori dal cilindro un colpo degno del Federer versione prime. La sua magia non ha solo stupito il pubblico sugli spalti, ma anche lo stesso avversario che è rimasto senza parole.

Stefano Battaglino squalificato per 4 anni. E tirano in ballo Jannik Sinner: altra bufera

Turno di servizio per il francese, che serve forte e a uscire. Lo spagnolo riesce a respingere il colpo, ma lo scambio gira in direzione Parigi. Moutet insiste sul lato debole dell'avversario, fino a quando Baena alza un campanile altissimo. A quel punto il pubblico a casa e sugli spalti si aspettava il classico missile sparato con il solito smash. Ma il francese sorprende tutti: lascia rimbalzare la palla e poi umilia lo spagnolo con un tocco con la racchetta sotto le gambe, pubblico in delirio, lungo applauso e il gioco può riprendere.