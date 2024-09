Luna Rossa, il video sul traguardo che fa il giro del mondo: "C*** boys, vaff***"

19 settembre 2024 a

Saranno Luna Rossa e Ineos Britannia a disputare la finale della Louis Vuitton Cup, in scena nel mare antistante Barcellona dal 26 settembre. L'imbarcazione italiana ha chiuso finalmente i conti con American Magic, aggiudicandosi l'ottava regata della sfida e mettendo fine alle serie per 5-3. Per Luna Rossa sara' la quinta finale nel torneo riservato agli sfidanti: il team vincitore affrontera' poi, nella 37esima America's Cup, il defender, ovvero il Emirates New Zealand. La imbarcazione italiana si e' imposta in passato fra gli sfidanti in due occasioni, nel 2000 e nel 2021 (quando si chiamava Prada Cup), perdendo poi in entrambe le occasioni nella Coppa America contro New Zealand.

Altre due volte invece Luna Rossa e' stata fermata in finale nella Vuitton Cup, arrendendosi sia nel 2007 che nel 2013, al solito, al cospetto dei Kiwi, vera e propria "bestia nera" dei velisti italiani. La barca, voluta dall'imprenditore Patrizio Bertelli nel 1997 e varata nel 1999, con Max Sirena skipper e direttore del team, tornerà' dunque in azione nel mare catalano, dal 26 settembre, contro gli inglesi di Ineos Brittania. Intanto sui social sta spopolando il video girato a bordo della barca proprio nel momento in cui taglia il traguardo inzieme all'equipaggio: "C***boys, bravi, vaff***", è l'esultanza di tutta la squadra. Qui di seguito la clip completa (da non perdere).