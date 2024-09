Milan, Materazzi umilia Ibrahimovic: "Spero non riprendano mai Maldini"

20 settembre 2024 a

a

a

Marco Materazzi a gamba tesa su Zlatan Ibrahimovic. E il campo, questa volta, non c'entra niente. L'ex difensore dell’Inter, in vista del derby della Madonnina, ha parlato del suo vecchio nemico sportivo. E non gli ha risparmiato pesanti critiche sul piano professionale. Soprattutto dopo le parole un po' arroganti dello svedese nel pre-partita contro il Liverpool. "Mah, non mi fa nessuna impressione onestamente - ha spiegato Matrix in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport -. Diciamo che sono parole che fanno parte del personaggio. Mi viene da dire questo, da tifoso dell'Inter: spero che il Milan non riprenda mai Paolo Maldini...".

Da vecchio cuore nerazzurro, Materazzi si augura che la sua squadra possa portare a casa il settimo derby di fila. Un risultato che sarebbe straordinario, soprattutto se dovesse portare all'esonero dell'allenatore del Milan. "Quelle sono partite che hanno dentro sempre alcune componenti che sfuggono alla logica - ha ricordato l'ex centrale -. Detto questo, ho in testa la settima vittoria di fila, so bene quel che significherebbe. E poi c’è quel numero...".

Dietro il fallimento di Fonseca c'è Ibrahimovic: Milan, un doloroso retroscena

Secondo l'ex difensore della Nazionale, in questo caso il derby non potrebbe indirizzarsi verso la squadra più in difficoltà dal punto dei vista dei risultati. "Beh, di solito è uno svantaggio approcciarsi al derby in questo modo, di solito vince chi sta peggio - ha sottolineato Materazzi -. Ma parliamo dell’Inter. Parliamo di una squadra che da due anni è la più forte in assoluto in Italia: a prescindere da chi gioca, l’identità è sempre quella. Manchester - ha concluso - è stata esemplare in questo senso".