Singapore, Leclerc parte nono. Disastro al box Ferrari, rabbia contro Vasseur: "Poi succedono queste cose"

"Tutto un disastro". Le parole di un delusissimo Charles Leclerc fotografano alla perfezione quanto accaduto a Singapore, nelle qualifiche del Gp di Formula 1 in estremo oriente sul circuito di Marina Bay.

Un super Lando Norris si prende la pole position; il pilota della McLaren compie un autentico capolavoro nell'unico tentativo a disposizione del Q3, dopo la bandiera rossa causata dall'incidente di Carlos Sainz con la Ferrari (partirà decimo). Secondo tempo per la Red Bull di Max Verstappen, seguito dalle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Solo quinto tempo per l'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre l'altra Ferrari di Leclerc sarà costretta a scattare dal nono posto in griglia dopo la cancellazione del tempo per un'irregolarità.

"Quando sono uscito dal box la temperatura delle mie gomme era troppo bassa, ho fatto il massimo per sistemare la situazione ma dal bloccaggio in curva uno è stato tutto un disastro", si è sfogato il pilota monegasco del Cavallino. "Il tempo cancellato? Le gomme non erano pronte, siamo usciti dai box con una temperatura sbagliata sull'anteriore. Ho provato a fare del mio meglio per portarle in temperatura, ma non ho potuto fare di più. Dal bloccaggio in curva uno - confessa - è successo un disastro, sono deluso perché ci prepariamo così tanto per fare il tempo in Q3 e poi succedono questi episodi. Oggi avevamo il potenziale per fare primi o secondi, ma non mi sono potuto prendere alcun rischio per via delle gomme fredde. La gara? Sono deluso e preferisco non parlare di domani. La qualifica qui è tutto, le speranze per vincere domani sono poche. Sicuramente domani avrò resettato tutto e tornerò in pista al 100%, ma per adesso sono troppo deluso".

Gli fa eco Fred Vasseur, team principal della Rossa: "Siamo tutti un po' frustrati e delusi, avevamo sicuramente il passo per conquistare la prima fila". "Sainz? A livello fisico sta bene, ma è molto deluso per il risultato ottenuto dopo la pole position dell'anno scorso. La temperatura delle gomme di Leclerc? Credo abbia iniziato il giro con la temperatura giusta, abbiamo aspettato un po' di più ai box perché non voleva uscire per primo. Ne dovrò parlare bene con lui, ma tutto questo fa parte del gioco. La gara? Una pista non semplice per i sorpassi, avrei preferito partire dal nono e decimo posto da qualche altra parte. Dovremo però cercare di fare tutto al meglio, essendo aggressivi con la strategia e vedendo come si evolverà la gara. Il passo per essere in prima fila c'era, per questo tutti siamo un po' frustrati e delusi".