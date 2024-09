Sinner a Milano, "chi è questa ragazza": tam tam impazzito su Anna Kalinskaya

21 settembre 2024 a

Una "donna misteriosa" sfila accanto a Jannik Sinner alla Milano Fashion Week. Ed è subito tormentone social: che fine ha fatto Anna Kalinskaya, la tennista russa che dalla scorsa primavera fa coppia fissa con il 23enne di San Candido?

Ed inevitabilmente tornano anche le maliziose voci di crisi, rilanciate già dal bacio piuttosto freddino tra i due sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium a Flushing Meadows, a New York, subito dopo la vittoria dell'altoatesino nella finale degli Us Open contro il beniamino di casa, l'americano Taylor Fritz. In quell'occasione, Jannik, quasi sorpreso dall'avere vicino la Kalinskaya, l'aveva salutata con un abbraccio piuttosto "amichevole".

Forse un po' troppo amichevole, tanto che la stessa Anna l'aveva poi "costretto" a baciarla sulle labbra ma il trasporto del numero 1 del ranking Atp non sembrava dei più romantici e appassionati. Una lontananza fisica che faceva il paio con quella social e mediatica per tutta la durata dell'ultimo torneo Slam del 2024, arrivato subito dopo le polemiche mostruose per il caso Clostebol-doping.

Nel frattempo, l'ultimo post su Instagram della Kalinskaya risale a una settimana fa, un grazie ai suoi fan dopo gli Us Open. E tra le stories ne spuntano due in carattere cirillico, con quello che sembra in piena regola uno shopping moscovita. Jannik a Milano, la Kalinskaya in Russia. Vorrà dire qualcosa?