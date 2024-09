Preston-Blackburn, azzanna l'avversario sul collo? La sconvolgente decisione dell'arbitro

24 settembre 2024 a

Un gesto che ha dell’incredibile, quello capitato nel derby del Lancashire tra Preston North End e Blackburn Rovers. L'attaccante dei padroni di casa, Milutin Osmajic, ha dato un morso al difensore rivale Owen Beck e non è stato espulso dall'arbitro. La Federazione, considerando la gravità del gesto, ha aperto una indagine e ora il giocatore rischia una lunga squalifica.

L’episodio è nato durante l’espulsione di Beck, intervenuto scompostamente su Holmes e provocando così la rissa in campo. Così Osmajic ha afferrato il rivale alle spalle e gli ha dato un morso sul collo. Incredibile ma vero, però, è che il giocatore del Preston North End è stato solo ammonito.

Per questo, dopo quanto accaduto, la direzione di gara è stata oggetto di forti critiche. Sui social il Blackburn non le ha mandate a dire: "L'arbitro ha completamente perso il controllo, espelle Beck mentre Osmajic se la cava con un cartellino giallo”. Dopo la partita, il tecnico del Blackburn, John Eustace, non ha usato mezzi termini, parlando a Sky Sports e affermando che Beck aveva "un morso enorme sul suo collo”, definendo questi come comportamenti inaccettabili. Per risalire all’ultimo caso in Inghilterra di morso di un giocatore all’altro bisogna andare al 2013, quando Luis Suarez morse il difensore del Chelsea, Branislav Ivanovic, tanto da essere squalificato per 10 giornate dalla FA. L’anno seguente fece poi lo stesso su Giorgio Chiellini nel match tra Uruguay e Italia.