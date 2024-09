Mario Balotelli, vergogna contro Boban: "Chi ca*** sei? Mi stai sul ca***? Vaff***"

24 settembre 2024 a

Mario Balotelli a valanga contro Zvonimir Boban. L'ex attaccante dell'Inter, nell'arco di tutta la sua carriera, si è reso protagonista di scontri epici contro alcuni suoi colleghi. Ma contro l'ex leggenda del Milan si è completamente lasciato andare. Una sfuriata dovuta ad alcuni giudizi che Boban ha espresso nei confronti dei giocatori rossoneri, dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool. "Boban ce l'ha un po' con tutti - ha dichiarato SuperMario durante Vox to Box -. Non mi piace il suo modo di parlare. Sembra che sappia tutto lui e che sia giusto solo quello che pensa lui - ha poi aggiunto - mentre gli altri sono tutti scemi".

L'azzurro ha poi proseguito la sua invettiva concentrandosi sulle critiche di Boban al tecnico rossonero. "Con che faccia tosta si permette di dire certe cose a Fonseca? Vuole spiegare a un allenatore come dovrebbe fare il suo lavoro... ma che modo è di fare? Se hai un'idea - ha aggiunto Balotelli - puoi dire: mister, che dici se provavi a fare così. Ma chi cazz***o sei? Mi stai sul cazz***o, posso dirlo? Ti attacca con quell'aria di superiorità, per forza di cose sta sulle scatole. Critichi con superiorità - ha concluso -, ma vaff***o".

L'antipatia reciproca tra Balotelli e Boban ha origini antiche. Tra i due c'era già stato un diverbio quando l'attaccante era un giocatore del Milan e il croato un opinionista di Sky Sport. "Ma tu pensi di essere un fuoriclasse?", aveva domandato in quell'occasione Boban. "No... questo lo dite voi che vi aspettate sempre cinque gol da Mario. Io, invece, penso di essere un giocatore normalissimo", la replica di Balotelli.