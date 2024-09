Federico Chiesa, prima partita col Liverpool? Schiaffo a Thiago Motta: viene giù lo stadio

26 settembre 2024 a

Federico Chiesa si è presentato al pubblico di Anfield a modo suo. Dopo essere stato messo alla porta in malo modo dalla Juventus, il fantasista dei Reds ha deciso di fare le cose in grande. Il Liverpool di Arne Slot ha travolto per 5-1 il Westa Ham nei sedicesimi di finale della Carabao Cup. Un colpo durissimo da digerire per gli Hammers che erano pure andati in vantaggio. Tra i marcatori Federico Chiesa non c'è ma la sua giocata ha letteralmente incantato Anfield Road.

Chiesa si è preso la scena così. Diego Jota ha infatti sfruttato un assist acrobatico di Chiesa che da posizione defilata ha colpito il pallo quasi in semi-rovesciata servendo così il portoghese che di rapina ha anticipato il portiere del West Ham mettendo a segno un gol fondamentale che ha dato il la alla goleada dei Reds.

Nel match con il West Ham sono andati a segno Diego Jota con una doppietta, ma anche Gakpo, Salah che ha preso il posto proprio di Chiesa nel corso della ripresa. Applausi a scena aperta per l'ex binaconero. E forse dalle parti di Motta viene già qualche rimpianto. Del resto la società ha messo fuori squadra diversi giocatori senza se e senza ma. Vedremo cosa accadrà in questa stagione...

