Jannik Sinner, gli alunni di una scuola gli scrivono: "Uno di noi". E lui risponde così

Per Jannik Sinner è un amore sportivo sconfinato. Il tennista, impegnato a Pechino (se la vedrà al primo turno contro Jarry) e reduce dalla doppietta americana di vittorie a Cincinnati e agli US Open, è stato omaggiato dagli alunni dell’attuale 5^ C dell’Istituto Comprensivo Montini di Campobasso (primaria di Mascione). Gli alunni hanno mandato una lettera a Jannik lo scorso anno, firmata dalla dirigente scolastica Agata Antonelli. L’altoatesino ha ricambiato con un omaggio speciale poco tempo fa, inviando a ciascuno degli alunni una cartolina autografata.

Il fatto è stato citato nel sito web “Primo Numero” e la dirigente scolastica Antonelli ha motivato così il gesto degli alunni nei confronti di Sinner: “Durante lo scorso anno scolastico, nell’ambito delle attività di Educazione Civica, con particolare riferimento all’Obiettivo n. 3 – Salute e Benessere – dell’Agenda 2030, sono state affrontate tematiche relative all’importanza della pratica sportiva e del fair play e, alla luce dei suoi recenti successi sportivi, Jannik Sinner ha rappresentato per gli alunni dell’attuale 5^ C, per la sua tenacia e determinazione e per il suo corretto comportamento sul campo da gioco e fuori, un grande esempio come sportivo e come persona.

Sinner ha risposto, dimostrando l’umiltà che lo contraddistingue. Nella speranza di mettersi da parte le critiche delle ultime settimane relative al caso Clostebol. La lettera è stata mandata all’indirizzo della sua famiglia in Val Pusteria.