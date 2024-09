Ceccon, "Federica Pellegrini? Si fa i fatti suoi": la replica gelida di Matteo Giunta

29 settembre 2024 a

Volano stracci tra Thomas Ceccon e Federica Pellegrini e suo marito, Matteo Giunta. Tutto è cominciato con l'intervista concessa dal nuotatore, medaglia d'oro nei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi, al Corriere della Sera. L'azzurro, infatti, ha lanciato una vera e propria frecciata alla campionessa. "Non è mai venuta a dirmi una parola - ha detto Ceccon al Corriere -. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente no".

Non è tardata ad arrivare la risposta di Giunta, che in una storia su Instagram - pur non nominando mai Ceccon - ha scritto: "Il Rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita. Se non ce l'hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero. Questo è tutto quello che ho da dire sull'argomento". Un chiaro riferimento alla stoccata del nuotatore e una chiara difesa della moglie. No comment, almeno per ora, da parte della Divina.

Nella sua intervista al Corsera, Ceccon ha parlato anche del suo sogno di vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Un desiderio nato quando aveva solo 15 anni. "Il mio allenatore mi disse di darmi una calmata, ma io dentro di me sentivo che sarebbe successo - ha raccontato -. Avevo già fatto il record del mondo, che è più difficile, ma meno importante: magari resiste dieci anni, però prima o poi sarà battuto. La medaglia d’oro, invece, nessuno potrà mai portartela via".