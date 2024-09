Serie A, Empoli Fiorentina 0-0: nessun gol e poche emozioni

29 settembre 2024 a

Termina 0-0 Empoli-Fiorentina, derby toscano della sesta giornata del campionato di Serie A. Al 'Castellani' poche occasioni. Per l'Empoli un tentativo di Pezzella parato da De Gea. Per la Fiorentina un'occasione di Gosens. Dopo questo pareggio l'Empoli sale a 10 punti in classifica, la Fiorentina a 7.

"Abbiamo un gruppo molto giovane ed è giusto usare bastone e carota anche se devo dire che difficilmente ho dovuto rimproverare questi ragazzi. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile, stiamo facendo qualcosa di incredibile. Ci godiamo il momento", ha detto a Sky Sport l'allenatore dell'Empoli, Roberto D'Aversa. Più amareggiato l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, che a Sky Sport ha detto: "Mi aspettavo qualcosa in più in fase offensiva. È mancata un po' di lucidità, ma la squadra ha dato tutto. L'Empoli è imbattuto e ha messo in difficoltà tante squadre. Sono due punti persi". E ancora: "Dobbiamo creare la mentalità per vincere queste partite".