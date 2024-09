Parma-Cagliari, robe da matti: trionfo dei sardi all'ultimo respiro, Piccoli fa godere Nicola

30 settembre 2024 a

Primo successo per il Cagliari. I sardi incassano tre punti fondamentali espugnando il Tardini di Parma 3-2 nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Gara ricca di colpi di scena: la squadra di Nicola va in vantaggio per due volte, si fa riprendere dagli emiliani e poi prende l'intera posta con Piccoli. A sbloccare il risultato al 34' è il colpo di testa vincente di Zortea. Nella ripresa il Parma pareggia i conti con Man (62'), poi Marin riporta avanti il Cagliari (75'). Nuova replica degli emiliani di Pecchia, con il rigore di Hernani (87') ma poco dopo Piccoli firma il colpo dei sardi che salgono a 5 punti e abbandonano l'ultimo posto, agganciando proprio il Parma, il Genoa e il Lecce.