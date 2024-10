Jannik Sinner, attenzione: Carlos Alcaraz ora può insidiarlo, lo spettro di fine 2024

03 ottobre 2024 a

a

a

Questo Carlos Alcaraz fa paura e ora può insidiare Jannik Sinner al posto di numero uno al mondo Atp. Lo dimostra il ruolino quasi perfetto di questo 2024 (59 vittorie e 6 sconfitte) nonché essere stato l’unico ad aver battuto Jannik Sinner più volte, facendo tre su tre tra Indian Wells, Roland Garros e Pechino. Insomma, quando è in forma lo spagnolo è devastante per tutti. Molti fan sognano un duello contro l’italiano anche a Shanghai. E con un successo Alcaraz — tornato numero 2 al mondo dopo il successo di Pechino al posto di Zverev, fermo per una polmonite — potrebbe smuovere ancora la classifica puntando anche alla vetta occupata dall’amico e collega altoatesino.

Il vantaggio di Sinner in classifica è comunque considerevole nonostante i 490 punti rosicchiati da Alcaraz. Jannik ha infatti 11.010 punti in classifica, ben 4.100 in più di Carlitos (7.010), ma se si guarda alla race — ovvero i punti conquistati solo nel 2024 — il vantaggio dell’azzurro scende a 2.820. Distanza rassicuramene ma non sufficiente per dire che Sinner chiuderà certamente l’anno da numero uno.

Nemici? La foto fa il giro del mondo: come beccano Sinner e Alcaraz subito dopo la finale | Guarda

I prossimi impegni diranno molto di più, considerando che alle porte ci sono due Masters 1000 e le Atp Finals di Torino, che in totale fanno massimo 3.500 punti. La certezza è che tutto è nelle mani di Sinner, uscendo nelle prime fasi della competizione allora il distacco si assottiglierebbe e potrebbe esserci un sorpasso. Se Jannik arrivasse invece in fondo, allora conserverebbe molto probabilmente la vetta. Molti tifosi di Sinner sperano però che Jannik rompa la maledizione e che possa vincere contro lo spagnolo già da Shanghai, nel caso i due si incontrassero.