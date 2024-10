Gleison Bremer, la drammatica reazione: dopo la rottura di legamento e menisco...

03 ottobre 2024 a

a

a

La Juventus ha perso il principale artefice della serie di clean sheet in campionato. Gleison Bremer era stato sostituito dopo pochi minuti dall'inizia della partita contro il Lipsia. E già dalle prime immagini si temeva il peggio per il difensore brasiliano. Ma poi gli esami strumentali di oggi, giovedì 3 ottobre, hanno confermato i timori iniziali. Il centrale si è rotto il legamento crociato. Ergo: starà fuori almeno 6 mesi, quindi stagione finita. La notizia peggiore per Thiago Motta, dopo un avvio di stagione strepitoso per l'ex Toro.

"Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore - ha scritto Bremer su Instagram, -. È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto - ha poi aggiunto -, Forza Juventus! Sempre insieme a voi".

Tanti i messaggi di solidarietà da colleghi di squadra e da illustri colleghi. "Amico stiamo tutti con te", il commento di Francisco Conceicao. "Buona guarigione amico mio", ha scritto invece l'attaccante del Real Madrid Vinicius. "Siamo tutti con te e ti aspettiamo più forte di prima. Forza fratello", la dedica di Dusan Vlahovic.