Serie A, il Napoli cala il tris contro il Como e resta in vetta

Il Napoli cala il tris al Como e tenta la prima fuga. La formazione di Conte si impone 3-1 al 'Maradona' nell'anticipo della settima giornata di Serie A e in attesa delle gare del weekend si porta a +4 sulla Juventus e a +5 su Milan, Inter e Torino. Grande protagonista della sfida Lukaku, autore di un gol e due assist. Partenopei avanti con la rete di McTominay, al primo centro in Serie A, dopo appena 26 secondi, su invito di Lukaku.

Gli uomini di Fabregas non si abbattono e centrano un palo con Nico Paz. Quindi trovano il pareggio prima dell'intervallo, con una gran conclusione di Strefezza che non lascia scampo a Caprile (43'). Ad inizio ripresa la squadra di Conte si riporta avanti con Lukaku, che trasforma il rigore concesso per l'intervento di Sergi Roberto ai danni di Olivera (53'). Nel finale i partenopei la chiudono con Neres, che su assist di Lukaku realizza il suo primo gol in campionato e il definitivo 3-1 che interrompe la striscia positiva del Como.