Alice Campello, "hanno anche un padre". Alvaro Morata e i figli, il caso deflagra

Alice Campello e Alvaro Morata si sono separati da qualche tempo. Ma oltre al matrimonio, hanno in comune dei bellissimi bambini. Ma l'influencer è stata di recente criticata per essere partita per un viaggio di piacere a New York senza i figli al seguito. Si è trattato di un momento che ha voluto concedere per sé, per riflettere e distrarsi dopo il periodo burrascoso che ha attraversato con il suo ex compagno.

Ma sui social è stata sommersa di critiche . Alcuni utenti infatti l'hanno accusata di essersi dimenticata di proposito i figli a casa. E Alice Campello ha deciso di replicare al suo hater. " Hanno un padre che ha le stesse responsabilità della madre", ha commentato l'influencer. Una risposta velenosa che ha trovato d'accordo molti suoi follower.

