Zapata infortunato, spunta il nome di Balotelli per il Torino: "Si sta allenando"

07 ottobre 2024 a

a

a

La sconfitta di San Siro sabato ha lasciato per il Torino la scoria più brutta possibile. Duvan Zapata, in gol contro l’Inter per la rete del momentaneo 2-1 (3-2 il risultato finale per la squadra di Simone Inzaghi), ha rimediato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. L’esito più brutto possibile, che significa sette mesi di stop e una stagione già conclusa. Così recita il bollettino del Torino sui canali social del club: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Il Torino Football Club abbraccia con affetto Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto in campo".

Il d.s. Vanoli si butta così sul mercato nella speranza di trovare un’alternativa alla rocciosa punta ex Atalanta. Secondo La Stampa il nome che circola con insistenza è quello di Mario Balotelli, attualmente svincolato. Il centroavanti ex Milan e Inter, 34 anni, si sta allenando a Brescia ed è in attesa di una chiamata. Secondo il quotidiano piemontese, non vedrebbe l'ora di tornare a calcare i campi di Serie A, dopo le ultime stagioni trascorse all'estero, tra la Turchia con l'Adana Demispor – dove ha fatto bene, 26 gol in 51 partite – e la Svizzera col disastro Sion. Le alternative, sempre come svincolati, sono il 28enne ex Udinese Success, il 35enne ex Bayern Choupo-Moting ed anche Wissam Ben Yedder, risaltato alla cronaca per vicende però del tutto spiacevoli e più svantaggiato rispetto alla concorrenza. L’ex Siviglia e Monaco, infatti, deve affrontare un processo per violenza su una donna e ha ammesso di essere alcolizzato.